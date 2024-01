Osunęła się skarpa nad „bunkrami” w Gorzowie. Głos zabrał magistrat

Deweloper chciał postawić blok

Dwa i pół roku temu deweloper ogrodził teren i zabrał się za wycinkę drzew oraz rozbiórkę leżakowni (na co miał zgodę!). Spowodowało to oburzenie mieszkańców. Sprawa zrobiła się bardzo głośna i już wtedy – w lipcu 2021 – lubuski wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał rozbiórkę, by rozstrzygnąć, czy wpisać leżakownię do rejestru zabytków, czy nie.