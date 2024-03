Park Słowiański w Szprotawie jest piękny, a dzięki społecznikom również czysty

Dzieci chętnie pomagały dorosłym

Las komunalny

Park Słowiański to w istocie las komunalny Nadleśnictwa Szprotawa, od 2007 roku chroniony w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię blisko 100 ha. Kiedyś należał do miejscowego klasztoru Magdalenek. Jego piękno opisywał Heinrich Laube, znany niemiecki pisarz, urodzony w Szprotawie. Gościł tu księcia Pücklera, twórcę słynnego Parku Mużakowskiego. W parku znajduje się olbrzymi ostaniec erozyjny i jednocześnie stanowisko archeologiczne zwane „Grodem Chrobry”, a potocznie „górką miłości”. Według archiwalnych danych, miało to być starożytne miejsce składania ofiar. Obecnie park stanowi popularne miejsce spacerów, treningów biegowych i przejażdżek rowerowych.

Za moment do użytku mieszkańców i turystów zostanie oddane pierwsza w regionie ścieżka archeologiczna, o nazwie „Starożytni Bobrzanie”.