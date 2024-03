Pasjonaci fotografii w Zielonej Górze robili podwodne zdjęcia. Efekty są zachwycające

– Robię to dla siebie, fotografię od zawsze lubiłam, teraz rozwijam swoje możliwości. To przynosi nowe doznania i odkrycia. Inaczej się patrzy na człowieka pod wodą. Do tej pory fotografowałam np. rafy koralowe – mówi pani Dorota, która już jako dziecko trenowała pływanie, a od 24 lat nurkuje. – Będę chciała dalej ćwiczyć taki rodzaj fotografii, ale już nie na basenie, tylko w morzu.