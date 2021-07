Paulina Maciejewska, zawodniczka ZKS-u Drzonków, nie wystartuje w Tokio. „Nie jestem zła, było mi trochę przykro”

Paulina Maciejewska ma 23 lata, jej ukochaną dyscypliną sportu jest bardzo trudna jeździecka konkurencja – Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Zawodnikach ZKS-u Drzonków należy do krajowej czołówki, przed rokiem wywalczyła dla Polski miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Nie oznaczało to jednak, że mogła być pewna wyjazdu do Japonii. - Kraj może wybrać cztery pary [jeździec i koń – red.], które pojadą na igrzyska, będzie rywalizacja o te miejsca – mówiła w ubiegłym roku Paulina Maciejewska. – O tym, które z ośmiu par wystartują w Tokio decydować będą wyniki, zdrowie konia i zawodnika oraz przygotowanie konia do sezonu 2021. Myślę, że wszystko będzie zależało od pierwszych startów.