Piękna, nowa siedziba Nadleśnictwa Krosno w Osiecznicy oficjalnie otwarta

Obecnie budynek administracyjny jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełnia wszystkie wymagane standardy.

- To mój pierwszy zakład pracy. Odbyłem tutaj swój pierwszy staż — opowiadał wojewoda M. Cebula. - Administracja w XXI wieku powinna mieć pewne standardy. Obsługujemy m.in. inwestorów, a także służymy społeczeństwu. Kiedy spoglądamy na tę siedzibę, to widać, że mamy do czynienia z profesjonalną, państwową administracją.