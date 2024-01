Piękna seria trwa. Piłkarze ręczni Stali Gorzów wygrali siódmy mecz z rzędu w Lidze Centralnej

AKPR AZS AWF Biała Podlaska - Budimex Stal Gorzów 27:28 (13:12)

Po świąteczno-noworocznej przerwie gorzowskich szczypiornistów czekał jeden z najdłuższych w tym sezonie wyjazdów na mecz ligowy. Dalej stalowcy będą mieli jedynie do Zamościa, ale to spotkanie czeka ich dopiero w maju, w ostatniej kolejce. Mecz w Białej Podlaskiej goście rozpoczęli bardzo dobrze, po bramkach Rafała Renickiego i Kamila Napierkowskiego prowadzili 2:0. Gra szybko jednak wyrównała się m.in. dzięki znakomitej grze bramkarzy z obu stron. Krzysztof Nowicki i Wiktor Kwiatkowski raz za razem popisywali się świetnymi interwencjami.

Goście wyrównali (2:2) w 6 min, ale kolejne akcje należały do gorzowian, którzy świetnie radzili sobie z obroną miejscowych. W 10 min było 2:5, a w 20. – 7:9. Od tego momentu coś zaczęło szwankować w ofensywie przyjezdnych, którzy tracili piłki, a do tego byli nieskuteczni. AZS szybko to wykorzystał i w 25 min po raz pierwszy w meczu objął prowadzenie (10:9). Szybko zareagował trener Stali Oskar Serpina, poprosił o przerwę, co pewnie wpłynęło na uporządkowanie gry jego podopiecznych. Przyjezdni zatrzymali nawałnicę rywali, ale na przerwę schodzili z jednobramkową startą (12:13).