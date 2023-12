Szalone tempo, szalone rzuty, szalony mecz. Ale trzy punkty dla szczypiornistów Stali!

BUDIMEX STAL GORZÓW – SMS ZPRP I KIELCE 33:32 (15:15)

Kibice mieli swoje oczekiwania

Do Gorzowa przyjeżdża w sobotę młodzież z Kielc. Bardzo zdolna młodzież!

Gorzowianie długo nie potrafili znaleźć recepty na sforsowanie obrony przeciwników. Z uporem godnym lepszej sprawy próbowali dogrywać piłkę do swego obrotowego Dawida Pietrzkiewicza , ale w pierwszej połowie na sześć takich prób powiodła się im tylko jedna. A po kontrach kielczan piłka bezapelacyjnie lądowała w bramce żółto-niebieskich.

W ostatnich 10 minutach przed przerwą stalowców za uszy wyciągnęli z problemów trzej zawodnicy: bramkarz Krzysztof Nowick i oraz rezerwowi rozgrywający Kacper Jaszkiewicz i Mikołaj Przybylski . Pierwszy popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, a dwaj pozostali odważnymi wejściami z drugiej linii wreszcie rozmontowali defensywę przyjezdnych. Tuż przed syreną na przerwę miejscowi wyszli nawet dwukrotnie na prowadzenie (14:13 i 15:14), lecz do szatni zespoły zeszły przy remisie 15:15.

Bronili tylko trzema zawodnikami w polu!

W drugiej połowie inicjatywę znów przejęli goście, pchani do przodu przez swego rozgrywającego Jacka Fajfera, znanego gorzowskiej publiczności z… miniżużlowych prób w Wawrowie! Od stanu 20:21 w 41 min na parkiecie zaczęły się dziać przedziwne historie. W ciągu czterech minut gorzowianie złapali aż pięć (!) dwuminutowych wykluczeń z gry (część za faule, część za pyskówki), więc z konieczności bronili się tylko trzema zawodnikami w polu! W okresie wielkiego zamętu Michał Nieradko zobaczył dodatkowo czerwoną kartkę (za trzecie wykluczenie), zaś trenerzy obydwu zespołów ujrzeli żółte kartoniki. Ku zdumieniu obserwatorów, grający w mini składzie gospodarze strzelili aż dwa gole ( Mateusz Stupiński ze skrzydła i Michał Lemianiak z karnego), sami stracili tylko cztery i w 46 min przegrywali 22:25.

– Skoro przetrwaliśmy takie tarapaty, to musieliśmy ich dojść! – krzyczał z ławki golkiper Stali Nowicki.

Zadecydowały ostatnie sekundy

Gorzowianie odrobili wszystkie straty w 57 min, doprowadzając po rzucie Igora Drzazgowskiego do remisu 30:30. Przez następne dwie minuty zespoły trafiały na przemian – gospodarze obejmowali jednobramkowe prowadzenie, a goście natychmiast wyrównywali.

Rozstrzygającą akcję miejscowi przeprowadzili osiem sekund przed końcową syreną. Wykorzystując swą liczebną przewagę wyprowadzili na czystą pozycję Stupińskiego, a ten pewnie trafił z lewego skrzydła. Na dodatek zapracował jeszcze na dwuminutyową karę dla Kacpra Olczyka. Grającym w pięciu kielczanim zostało zaledwie siedem sekund, by doprowadzić do remisu i serii rzutów karnych. W ostatniej akcji Fajfer popisał się niezwykle efektowną wrzutką nad pole bramkowe do Piotra Mielczarskiego, ale ten ostatni nie złapał dobrze piłki i zdołał tylko obić słupek „świątyni”, strzeżonej w drugiej połowie przez Cezarego Marciniaka.