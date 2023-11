Piernik staropolski - to już czas, żeby pomyśleć o świętach i przygotować ciasto z przepisu naszych babć!

Staropolska historia

Intensywny aromat przypraw i charakterystyczny korzenny smak to nierozerwalna część świąt. Warto jednak sięgnąć do przepisów naszych babć i docenić piernik staropolski. Tradycja pieczenia i zdobienia pierników przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, jednak w tym czasie przepisy zostały modyfikowane i dopasowywane do aktualnych czasów. Wzrastające tempo życia i półprodukty dostępne na wyciągnięcie ręki spowodowały, że dziś atrakcyjne dania to te, które jesteśmy w stanie przygotować w pół godziny między obowiązkami.