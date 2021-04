Piętnaście lat i koniec! Stal Gorzów pokonała GKM w Grudziądzu i nadal jest niepokonana w PGE Ekstralidze

- Dużo trenował Przemek Pawlicki, Krzysztof Kasprzak i Norbert Krakowiak. Wyglądało to dobrze, tylko nie można ich porównać z innymi zawodnikami. Ale jestem dobrej myśli, że pojedziemy dwa dobre mecze. I na pewno wszyscy życzylibyśmy sobie dwóch zwycięstw. Każdy byłby z tego zadowolony, ale wiadomo, że przyjeżdżają do nas dwa bardzo mocne i doświadczone zespoły. Będą to więc dwa trudne spotkania - powiedział przed niedzielnym meczem trener grudziądzan Janusz Ślączka dla „Magazynu Ekstraligi” w Sportowych Faktach. I nawet jeśli w piątkowym, wygranym przez GKM spotkaniu z Betardem Spartą Wrocław ta trójka prezentowała się całkiem nieźle czy wręcz bardzo dobrze, to pierwsza seria w starciu z gorzowianami nie zapowiadała tego drugiego zwycięstwa.