Pijany 29-latek wjechał w bramę cmentarza i chciał uciec. Zatrzymał go policjant po służbie

Pijany kierowca

- Auto miało zniszczony przedni zderzak, a za pojazdem - na jezdni - znajdowały się ślady wycieku płynów eksploatacyjnych. Chwilę później policjant, zbliżając się do miejscowego cmentarza, zwrócił uwagę na połamane przęsło ogrodzeniowe, w które najprawdopodobniej uderzył opel. Nie czekając dłużej pobiegł po swoje auto, a później dogonił jadącego opla, blokując mu drogę - przekazuje komisarz Maciej Kimet, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jechał zygzakiem po S3. Miał 2 promile alkoholu. Zatrzymał go policjant po służbie

2,5 promila alkoholu

- Jak się okazało, kierowca opla - 29-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego - miał w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami i przewieziono do komendy celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. 29-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności - dodaje komisarz Kimet.