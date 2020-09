Piłkarski weekend na Ziemi Lubuskiej. Sprawdź kto gdzie z kim i o której będzie grał

Takie atrakcje przygotowano dla dzieci w Winobranie

Winobranie 2020 odbędzie się od 5 do 13 września. To nie tylko czas zabawy dla dorosłych, ale także dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jakie atrakcje przygotowano dla nich w tym roku? Czy w dobie pandemii koronawirusa są one odpowiednie?