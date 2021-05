Piłkarze Lechii Zielona Góra dwa razy musieli gonić wynik i znów nie wygrali na własnym boisku

- Na pewno cieszy to, że udało nam się dwa razy dogonić rywala. Pierwsza połowa była zgodna z przewidywaniami, goście grali cofnięci i liczyli na szybkie wyjścia - mówił Andrzej Sawicki. - Tu mieliśmy problem i dostaliśmy klasyczną karę. Oczywiście mieliśmy przewagę optyczną, cały czas próbowaliśmy się przebić, ale przeciwnik stał nisko i to nie było łatwe. Apelowaliśmy przed meczem o cierpliwe granie, właśnie o zmiany stron, żeby pomęczyć trochę rywala. Natomiast w pierwszej fazie drugiej połowy byliśmy trochę apatyczni. Moim zdaniem niektórzy już odczuwają skutki grania co trzy dni, bo oprócz ligi rywalizujemy też w Pucharze Polski. Najbardziej mnie boli sytuacja, po której straciliśmy bramkę z rzutu karnego. Było dwóch obrońców i jeden zawodnik z piłką, a daliśmy się w tak łatwy sposób ograć. To nie powinno się zdarzyć. No i był moment, że goście mogli zamknąć mecz. Generalnie chyba musimy cieszyć się z remisu, jest on zasłużony.