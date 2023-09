PiS proponuje trzeci konkret. „Lokalna półka” ma wzmocnić rolników

Trzeci konkret PiS to program „Lokalna półka”, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów.

O propozycji mówił w środę podczas konferencji prasowej kandydat na senatora Grzegorz Maćkowiak, z Prawa i Sprawidliwości.

- Chcemy, aby polskie stoły były pełne polskich produktów. Żeby były dostarczane do naszych sklepów i supermarketów od naszych rodzimych producentów. Dziś różnie z tym bywa i to powinno się zmienić. Nasi producenci powinni mieć rynki zbytu, a zagraniczne markety, które zarabiają w Polsce powinny sprzedawać polskie dobry produkty. Zyskają rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bez pośredników, z niskimi kosztami transportu towarów. Więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach. Zyskają klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy – podkreślił Maćkowiak, który odniósł się również do braku propozycji programowych Platformy Obywatelskiej.