Plebiscyt Kobiet Wspaniałych twa. Znasz inspirującą i zaangażowaną społecznie kobietę? Zgłoś Jej kandydaturę, doceńmy lokalne bohaterki!

Plebiscyt Kobiet Wspaniałych

Jak informują organizatorzy, tu nie chodzi o wielkie nazwiska, tu chodzi o kobiety, które działają społecznie i na rzecz innych, ale nie są znane z pierwszych stron gazet. Lena Pilonis, z Fundacji My Aktywni tłumaczy, że istotą jest zauważenie wyjątkowych kobiet z naszego najbliższego otoczenia, które, choć nie proszą o uwagę, to ich praca zasługuje na wyróżnienie.

Kim jest Kobieta Wspaniała?

Jak zgłosić wspaniałą kandydatkę?

Na potrzeby plebiscytu został przygotowany formularz, w którym należy uzupełnić swoje dane, dane wspaniałej kobiety oraz opisać, dlaczego według nas jest to odpowiednia kandydatka do nagrody. - My się następnie zgłosimy do kandydatki, zapytamy, czy na ochotę wziąć udział w konkursie – informuje Lena Pilonis. Sylwetki nominowanych kobiet będą udostępniane w Internecie, abyśmy mogli je poznać, ale ostateczną decyzję o wygranej podejmie kapituła.