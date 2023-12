Pociągi z Gorzowa do Berlina pojadą wiosną 2024? Są już w rozkładzie jazdy

Od najbliższej wiosny Gorzów ma mieć trzy bezpośrednie połączenia do Berlina. Tak wynika z komunikatu Polregio oraz najnowszego rocznego rozkładu jazdy. Wchodzi on w życie w niedzielę 10 grudnia. Zawiera jednak informacje także o połączeniach, które mają pojawić się w ciągu roku.

Co nam przyszykowało PKP w nowym rozkładzie jazdy?

Kiedy dokładnie zaczną kursować pociągi między Gorzowem a Berlinem? Nowy rozkład jazdy daje nadzieję, że będzie to już za trzy miesiące. Choć w wyszukiwarce połączeń jeszcze tego nie widać, to na tzw. plakatowym rozkładzie jazdy jest data 11 marca. Jako stacja docelowa wskazana jest Kuestrin-Kietz. To dlatego, że połączenia realizowane będą przez NEB, czyli niemieckiego przewoźnika kolejowego.

Z Gorzowa do Berlina pociągi będą jeździły trzy razy w ciągu dnia. Portal Pasażera

Z Gorzowa do Berlina mają być trzy pociągi. Od poniedziałku do piątku do stolicy Niemiec pociąg ma wyjeżdżać o: 5.16, 12,21, 21,17. W weekendy pociągi mają wyjeżdżać z Gorzowa o: 8.24, 15.10, 21.17.