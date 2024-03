Podczas kontroli trzeźwości w Gorzowie wpadło sześciu kierowców! Niektórzy wieźli w autach dzieci!

W poniedziałek 25 marca funkcjonariusze drogówki wspierani przez pododdziały prewencji prowadzili kontrole trzeźwości na ulicy Kostrzyńskiej i Szczecińskiej.

Przez dwie godziny policjanci sprawdzili trzeźwość prawie 1500 kierujących.

- Wystarczyło kilka minut, by do radiowozu prowadzić pierwszego kierowcę, który miał w organizmie alkohol. Kolejni zatrzymywani byli w ciągu następnych minut. Niemal 1,5 promila miał w swoim organizmie kierujący busem. Wraz z innymi osobami jechał do pracy. Zatrzymana przez policjantów kobieta miała prawie promil, a pasażerem było dziecko. W czasie działań policjanci zatrzymali łącznie 6 osób, które w swoim organizmie miały alkohol - dodaje kom. Jaroszewicz.

Ponadto jedna z zatrzymanych osób miała zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast trzy kolejne nie miały uprawnień. W każdym przypadku funkcjonariusze będą prowadzić postępowanie.

Porannych kontroli trzeźwości będzie więcej.

