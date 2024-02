Podejrzany samochód na stacji paliw w Lubuskiem. Policjanci mieli słuszne przypuszczenia

- Wschowscy policjanci podjęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osoby, bądź osób, które przywiozły auto na parking stacji paliw. Zaangażowani w sprawę wschowscy kryminalni 16 lutego zatrzymali na terenie Wschowy trzech mieszkańców Warszawy w wieku 26, 41 i 43 lat, którzy mieli związek z tą sprawą. W samochodzie, którym poruszali się, funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu - mówi nadkomisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

21 lutego Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosków Prokuratury Rejonowej we Wschowie i zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny areszt. Odzyskane auto warte 60 tysięcy złotych czeka na powrót do prawowitego właściciela.

