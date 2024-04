Podpalił 9 aut powodując straty na ćwierć mln zł. Jest już w rękach policji. Wybierał określone samochody, absurdalnie się tłumaczył

W lutym 2023 roku, policjanci otrzymali zawiadomienie o podpaleniu samochodu na jednym z osiedli w Sulechowie. Kilka dni później doszło do podobnego incydentu na innej ulicy. Do działań przystąpili policjanci z wydziału kryminalnego sulechowskiego komisariatu, jednak sprawca nie został namierzony. Jak się później okazało, mężczyzna, aby uniknąć identyfikacji, wiedząc, gdzie są rozmieszczone kamery miejskiego monitoringu, wybierał ulice bez kamer, unikając tym samym wykrycia.

Unikał miejsc, gdzie są kamery

- Policjanci byli cierpliwi. Cały czas prowadzili działania operacyjne, bo wiedzieli, że w końcu sprawca podpaleń popełni błąd i zostanie przez nich zidentyfikowany. Tak też się stało. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany po ostatnim podpaleniu pojazdu, do którego doszło 23 marca. Okazało się, że podpalaczem jest 46-letni mieszkaniec Sulechowa. Mężczyzna był w przeszłości notowany za inne przestępstwa - wyjaśnia nam podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Zatrzymany powiedział policjantom, że do działań skłaniał go „wewnętrzny impuls”. Podpalał samochody, które miały numery rejestracyjne z innych powiatów i województw. Straty przez niego spowodowane to niemal ćwierć miliona złotych.