Pogoda na wakacje 2024. Jak będzie wyglądało lato w Lubuskiem? IMGW podaje optymistyczne prognozy. Kiedy planować urlop?

Lato 2024 – jakie będzie?

Maj 2024 – pogoda

Synoptycy szacują, że w maju całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i ilość opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy. Możemy spodziewać się między 10 a 14℃. W Lubuskiem temperatury zarówno w Gorzowie Wielkopolskim jak i w Zielonej Górze będą wahać się między 13,3 –14,8℃. Opady nie będą odbiegały od normy. W Gorzowie ma spaść między 35 a 73 mm wody, a w Zielonej Górze do 60 mm.

Czerwiec 2024 – pogoda

Czerwiec według przedstawionych szacunków rozpocznie serię upalnych miesięcy, bowiem średnie miesięczne temperatury w całym kraju mają przekroczyć wieloletnią normę. Średnia temperatura powietrza będzie wynosić od 13,8 ℃ w Zakopanem do 18,3 ℃ w Warszawie i Wrocławiu. Lubuszanie mogą się cieszyć, bo dla Gorzowa i Zielonej Góry prognozowane są jedne z wyższych temperatur. Gorzów Wielkopolski - 16,3 – 17,9 ℃, Zielona Góra 16,3 –18,01 ℃. Opady mają być typowe dla tej pory roku.

Wakacje 2024 – pogoda

Lipiec i sierpień będą ponownie rozpieszczać temperaturami powyżej średnich z ostatnich 30 lat, więc jeśli analizy IMGW się potwierdzą, to czeka nas naprawdę upalne lato w całej Polsce. W Zielonej Górze temperatury mają wynieść między 19 a 19,9 ℃, a w Gorzowie między 18,8 a 19,8 ℃. Dodatkowo, w lipcu synoptycy szacują opady w Lubuskiem do 88 mm w Gorzowie, a 99 mm w Zielonej Górze. W sierpniu natomiast nieco mniej deszczowych dni.

Jak podaje IMGW, należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu, a w prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Źródło: imgw.pl