Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie i Kostrzynie działa pełną parą. Tak wysokich wód w Lubuskiem nie było już od lat (sndr)

Stan wód Noteci, Odry i Warty nadal są wysokie. Zdarza się, że dochodzi już do pierwszych podtopień. Choć sytuacja nie jest jeszcze kryzysową, strażacy i władze miast robią, co mogą, by zabezpieczyć mieszkańców i ich mienie przed wodą. W Kostrzynie nad Odrą oraz Gorzowie Wlkp. zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe