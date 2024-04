Pogrom w wykonaniu Ilanki, porażka Lubuszanina. Piłkarska IV liga znów zaskakuje

Fotel lidera utrzymany

22. kolejka zmagań była jedną z niewielu w rundzie wiosennej, po której nie doszło do zmiany na fotelu lidera tabeli. Pierwsze miejsce utrzymała Osiedle Sady Polonia Słubice, która 4:2 wygrała ze znajdującą się w strefie spadkowej Stalą Sulęcin. Wynik w 10 minucie otworzył Rafał Gronostaj, ale już chwilę później sulęcinianie wyrównali golem Rafała Kotwicy. Lider nie zamierzał jednak zostawić tego bez odpowiedzi i dzięki trafieniom Oliwiera Begiera i Macieja Ossowskiego prowadził do przerwy 3:1. W drugiej połowie gości dobił Joao Victor Zanatta, a w 83 minucie Rafał Kotwica zdobył drugą bramkę dla Stali.

Promień sprawił niespodziankę

Ilanka gromi outsidera

Czarni wrócili z dalekiej podróży

Niesamowity comeback Czarni Żagań zanotowali w domowym starciu z Odrą Nietków. Do przerwy nic nie wskazywało na wygraną gospodarzy, a wręcz przeciwnie – podopieczni trenera Wojciecha Skarżyńskiego prowadzili 3:0 po dwóch golach Pawła Koseskiego i jednym Łukasza Kaczorowskiego. W drugiej połowie sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. W 60 minucie golem sygnał do ataku dał Maciej Ryng, ale to w końcówce spotkania działo się najwięcej. W 86 minucie Rafał Cyrana zdobył bramkę kontaktową i ekipa z Żagania wcale nie zamierzała na tym poprzestać. Doliczony czas gry należał właśnie do niej – najpierw wyrównał Zbigniew Mastalerz, a w ósmej minucie mecz zamknął Maciej Ryng, ustalając końcowy rezultat na 4:3 dla Czarnych.