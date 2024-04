W meczu Stilonu ze Ślęzą nikt nie odstawiał nogi. Gorzowianie byli lepsi o jedną bramkę!

SOLAR HOME STILON GORZÓW WLKP. – 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 1:0 (1:0)

Trener Kowalski nie zwykł przegrywać w Gorzowie

Ślęzę od lat prowadzi trener Grzegorz Kowalski , który przeszedł do Wrocławia z GKP Gorzów. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, a szkoleniowiec żółto-czerwonych przegrał na stadionie przy ul. Olimpijskiej tylko raz, 0:2 z Wartą. Mimo tej świetnej statystyki i wyższej lokaty w tabeli, to nie goście byli faworytami sobotniej potyczki. Powód? W bieżącym roku wygrali tylko jedno spotkanie (zaległe z jesiennej rundy), a poza tym zanotowali trzy remisy i dwie porażki. Gospodarze odwrotnie – od początku marca cieszyli się z trzech zwycięstw, tylko dwa razy przegrali, więc mieli uzasadnione apetyty na komplet punktów w starciu z wrocławianami.

Strzelanina od pierwszego gwizdka sędziego

W 17 min padł jedyny – jak się potem okazało – gol. Najpierw na indywidualną akcję prawym skrzydłem zdecydował się Nikodem Matuszewski , ale po jego strzału futbolówka odbiła się od dalszego słupka i została wyekspediowana przez wrocławian na rzut rożny. Po kornerze „gała” trafiła pod nogi Mączyńskiego, który ponownie dośrodkował precyzyjnie do Wenerskiego. Ten ubiegł wszystkich defensorów Ślęzy i strzałem głową posłał piłkę do siatki.

Wciąż myśleli o atakach, a w przerwie podziękowali gospodarzowi stadionu

Iskrzyło pod obydwiema bramkami, a potem nawet po meczu

Niezwykle emocjonująco było także w ostatniej, piątej minucie doliczonego czasu gry. Przy wolnym dla przyjezdnych pod bramkę Stilonu ruszył nawet bramkarz wrocławian. Do dośrodkowania najwyżej wyskoczył Mariano Medeiros, lecz jego uderzenie głową z 5 metrów znakomicie obronił Czajor. Emocje na murawie były tak duże, że po końcowym gwizdku sędziego gracze obydwu drużyn próbowali sobie wyjaśniać różnicę poglądów, stosując taktykę galijskich kogutów. Na szczęście arbitrzy zdecydowanie wkroczyli do akcji, rozdzielili zwaśnione ekipy, a potem już tylko nadzorowali, by piłkarze bez dodatkowych prowokacji powędrowali do szatni.

