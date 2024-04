Gdzie dwóch się potyka, tam trzeci korzysta! Polonia Słubice wkroczyła na fotel lidera IV ligi

Tanzańczyk katem lidera

Do kolejnego tej wiosny potknięcia Ilanki Rzepin doszło w Jasieniu, gdzie dotychczasowego lidera pokonała miejscowa Stal Felgenhauer. Do przerwy panował remis 1:1 po golach Jussufa Mwinyi i Kacpra Lewitzkiego. W drugiej odsłonie kluczowym graczem okazał się być wypożyczony z Lechii Zielona Góra Tanzańczyk, który strzelił dwa kolejne gole. Mwinyi skompletował tym samym hattricka i dołożył ważną cegiełkę do sensacyjnej wygranej Stali 3:1.