Pogromcy dzikich wysypisk ruszają do akcji w Zielonej Górze. "Będziemy ścigać trolli i gnomów, którzy wyrzucają śmieci na łonie przyrody"

Pogromcy dzikich wysypisk ruszają do akcji w Zielonej Górze....

- W ostatnim czasie w lubuskich lasach możemy zaobserwować problem z dzikimi wysypiskami - mówi Tomasz Drużyński. - Razem z przyjaciółmi postanowiliśmy zorganizować grupę pogromców tych właśnie dzikich wysypisk. Można się do nas zapisywać przez nasz fanpage na Facebooku.

Pogromcy chcą zacząć już w przyszłą sobotę, 15 maja, od wysprzątania zielonogórskiej Doliny Gęśnika. Akcja ruszy o godzinie 11.00. Ten zielony teren stał się miejscem, gdzie mieszkańcy nielegalnie podrzucają śmieci. Organizatorzy rozwieszą jeszcze plakaty, by dowiedziało się o niej jak najwięcej osób. Ale już dziś zapraszają do wzięcia udziału we wspólnym sprzątaniu. Na miejscu zapewnią rękawiczki, worki na odpady.