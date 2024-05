Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 7.05

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (7.05 13:05) nie ma prądu w lubuskim?

Osiecznica: ul. Adama Mickiewicza: 1, 2, ul. Krośnieńska: od 15 do 41 (nieparzyste), ul. Księdza Emila Wilguckiego: od 1 do 5, 7, 8, 9, działka nr: 320/2. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Podlegórz: od 26 do 53, 74, leśniczówka, działka nr: 240/5, 256/6. 7.05 od godz. 8:00 do 14:30

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 9.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1. 8.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żagań: ul. Tartakowa: od 2 do 15, 19, 21, działki nr: 2027/6, /8, 2028/1.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Siedlec: ulice Dębowa, Wolsztyńska działka 350/6, przepompownia ścieków

8.05 od godz. 8:00 do 13:00

Żary: ul. Kąpielowa: 42.

8.05 od godz. 9:00 do 16:00

Żary: ul. Cegielniana, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Zgorzelecka: od 56 do 74A (parzyste), od 69 do 81A (nieparzyste), 82, ZWiK, działki nr: 922/1, 963/1.

14.05 od godz. 8:30 do 11:30

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól: ulice 1 Maja działka 173/14, Chełmońskiego, Kosmonautów od 1 do 5A, Mickiewicza od 1 do 19, 28, 30, Struga, Tetmajera, Wojska Polskiego 62, od 72 do 84 (parzyste)

8.05 od godz. 8:00 do 12:00

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Turystyczna 5 do 16, 29, działki 436, Przylep-Solidarności 14, Przylep-Sosnowa 1, 5

8.05 od godz. 8:00 do 13:00