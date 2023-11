W Gorzowie przystanki stają się zielone. Właśnie sadzą rośliny

- Trwa zazielenianie centrum i zielonych przystanków. Dzisiaj wykonawca prac sadzi rośliny przy siedzibie MG6, przystanku obok zabytkowych murach miejskich i jeśli zdąży, to zrobi to też przy Askanie – poinformował nas w sobotnie południe 4 listopada Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Dodawał, że w poniedziałek 6 listopada przygotowywany pod sadzenie zieleni będzie teren przed katedrą, a w kolejne dni będą prowadzone dalsze prace wzdłuż ul. Sikorskiego.

Nowych zielonych przystanków będzie łącznie osiem. Oprócz przystanku przy murach i Askanie powstają one także przy ulicach: Sikorskiego (koło Zakładu Energetycznego), a także przy Piłsudskiego i Walczaka (w obu przypadkach chodzi o przystanki przylegające do parku Kopernika). Zazielenią się też trzy przystanki przy al. ks. Andrzejewskiego - jeden przylegający do parku Zacisze oraz dwa w sąsiedztwie ronda Wyszyńskiego. Zieleń sadzona jest także w 33 innych punktach miasta (m.in. przy wiacie rowerowej u zbiegu ul. Warszawskiej, Hejmanowskiej i Teatralnej). Łącznie, wraz z przystankami, zielono będzie na kolejnych 600 mkw. w mieście.