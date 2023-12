Policja nie tylko łapie przestępców, ale też edukuje. Czy spotkania prewencyjne mają sens?

Jednym z głównych zadań policji zapobieganie i kontrola, aby nie dopuścić do zjawisk czy zdarzeń spowodowanych działalnością przestępczą. Choć brzmi to bardzo poważnie, to policjanci zajmujący się na co dzień prewencją potrafią wykorzystać te treści tak, żeby zainteresować czy nawet rozbawić, kiedy odbiorcami są przedszkolaki. Spotkania organizowane są także ze starszymi dziećmi, młodzieżą a nawet seniorami.

Tych spotkań jest mnóstwo, tysiące rocznie i nic się nie zmieni, bo policjanci prewencji i policjanci ruchu drogowego wciąż będą spotykać się z uczniami i nie tylko – informuje podinspektor Małgorzata Barska