Porodówka w Międzyrzeczu nie przyjmuje pacjentek. Gdzie kobiety mają rodzić? Magdalena Marszałek

Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie.