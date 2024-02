Poszukiwany bandyta zatrzymany na jednym z zielonogórskich osiedli. Był zaskoczony!

27 lutego 2024 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali na zielonogórskim osiedlu osobę poszukiwaną na podstawie listu gończego. To 46-letni mężczyzna ścigany od 2019 roku.

Groził ludziom, że ich zabije

Ukrywał się od pięciu lat

Był bardzo pewny siebie, a stosowane przez niego metody maskujące prawdziwą tożsamość utwierdzały go w przekonaniu o bezkarności. - Spotkanie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu bardzo zaskoczyło 46-latka, nie spodziewał się, że Policja zdoła go namierzyć - mówi A. Pieprzycka. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a następnie przetransportowany do miejsca wskazanego w dokumentacji sądu.