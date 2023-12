Potrącenia pieszych w Zielonej Górze. Przerażające nagranie. Sprawę bada policja | WIDEO

Zielonogórscy policjanci po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach: kierujących o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę i zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Natomiast pieszych o to, aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także, aby byli czujni znajdując się już na przejściu oraz o noszenie elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają ich widoczność na drodze.

Ważny apel policji

- O czym, oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, powinni pamiętać wszyscy kierujący, zwłaszcza teraz w okresie jesienno zimowym? O tym, że pieszy na przejściu nie powinien być dla nich nigdy zaskoczeniem! Dlatego też kierujących prosimy o dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważną jazdę oraz zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pieszych natomiast prosimy o to, aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także, aby byli czujni znajdując się już na przejściu, żeby nic nie rozpraszało ich uwagi - podkreśla podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dwa potrącenia w Zielonej Górze

Zdarza się niestety, że w miejscu, gdzie przechodzień powinien czuć się bezpiecznie – na wyznaczonym przejściu dla pieszych – dochodzi do potrąceń. We wtorek (19 grudnia) na terenie Zielonej Góry doszło do dwóch wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. Obydwa wydarzyły się na przejściach dla pieszych. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadków i sporządzili dokumentację z miejsc zdarzeń dla potrzeb sądu. Za spowodowanie wypadku drogowego kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.