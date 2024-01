Potrącona 18-latka w okolicach Krosna Odrzańskiego nie żyje Łukasz Koleśnik

Potrącona nastolatka trafiła do karetki, która miała ją przetransportować do szpitala w Zielonej Górze. Archiwum

We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została 18-latka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła.