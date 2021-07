Powróćmy jak za dawnych lat na zielonogórskie ulice. Warto powspominać

- Jak dziś patrzę na Palmiarnię, to aż wierzyć się nie chce, jaka kiedyś była mała, jakie małe były palmy. Ale już wtedy kojarzyła mi się z czymś fantastycznym. Chodziłem tam do kawiarni z rodzicami. I mam same miłe wspomnienia z tamtych czasów - mówi Tomasz Jabłonowicz.