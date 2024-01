Praca w powiecie nowosolskim. Gdzie jest praca na początku 2024 roku? Ile można zarobić?

Zmiana pracy to częste postanowienie noworoczne. Czy da się je spełnić w krótkim czasie w powiecie nowosolskim? Sprawdziliśmy, dla kogo jest praca w Nowej Soli i okolicy. Powiatowy Urząd Pracy na początku stycznia 2024 roku ma kilkadziesiąt ofert.

Praca w Nowej Soli. Nowe oferty

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli wynika, że 3 stycznia 2024 oku aktualnych jest sporo ofert pracy i to różnorodnych. Najnowsza to praca dla hydraulika, a dokładnie umowa zlecenie dla pomocnika hydraulika.

Przewidywana płaca brutto to: od 4 432 zł (27,70 zł/godz.). Pracodawca zapowiada możliwość negocjacji wynagrodzenia. To praca na terenie Nowej Soli, sporadycznie w powiecie. Jedna z nowszych ofert to pół etatu dla pracownika gospodarczego. Do wykonywania są prace fizyczne na terenie siedziby Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Pracodawca oferuje na początek umowę o pracę na okres próbny. Oferowana pensja to od 2 121 zł brutto. Od 4 242 zł brutto może zarobić osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora pieczy zastępczej. Oferowana jest praca na zastępstwo na trzy miesiące z możliwością przedłużenia. Do obowiązków należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Jest też praca dla młodszego opiekuna w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Do zadań należy m.in. sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami Domu w zakresie: toaleta poranna i wieczorna, higiena rąk i stóp, higiena jamy ustnej, kąpiele całego ciała, utrzymanie czystości wszystkich przyborów toaletowych, pomoc przy ubieraniu i ubieranie mieszkańców, pomoc przy ścieleniu łóżek, porządkowanie i pomoc przy porządkowaniu szaf odzieżowych i przyłóżkowych, pomoc przy rozdzielaniu posiłków i przy karmieniu mieszkańców. Przewidywane wynagrodzenie brutto to od 4 242 zł plus dodatki (stażowe i premia).

Wynagrodzenie brutto od 8 000 do 10 000 zł, a do tego dodatki to wynagrodzenie do negocjacji dla kierowcy ciężarówki. Pracodawca oferuje umowę na okres próbny. W zakresie obowiązków jest kierowanie pojazdem ciężarowym (Niemcy, Holandia, Polska). To praca od poniedziałku do piątku.

Praca w powiecie nowosolskim. Lista wolnych miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli 3 stycznia ma następującą listę aktualnych ofert pracy. Asystent mikrobiologiczny

Instruktor terapii zajęciowej

Kierowca kat. CE

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Lekarz weterynarii diagnosta

Logopeda

Masarz

Maszynista urządzeń na oczyszczalni ścieków

Mechanik samochodowy

Młodszy opiekun

Nauczyciel fotografii i multimediów

Nauczyciel z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Operator maszyn

Policjant służby prewencji

Pracownik gospodarczy

Pracownik ogólnobudowlany

Psycholog

Rzeźnik-wędliniarz

Sprzątaczka biurowa

Ubojowiec

Ustawiacz maszyn wtryskowych

