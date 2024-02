Pracownice urzędu pocztowego w Zielonej Górze uratowały pieniądze seniorki. Kobieta padła ofiarą oszusta matrymonialnego

Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu, 16 lutego.

- Do placówki pocztowej weszła starsza klientka, która zachowywała się nietypowo. Była zniecierpliwiona i nerwowo gestykulowała. Seniorka już na wejściu zapytała obsługę, czy może nadać przekaz MoneyGram do Turcji, a po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi zaczęła poganiać inne osoby, aby przyspieszyć kolejkę – opisuje Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Pierwszym niepokojącym sygnałem dla pracownicy poczty była nieznajomość danych odbiorcy przekazu. Zdenerwowana klientka powiedziała, że nie zna imienia i nazwiska, proponując wykonanie połączenia do osoby, której chce przekazać pieniądze.

– Zdziwiłam się, że klientka nie zna imienia osoby, do której wysyła pieniądze – mówi pani Beata. – Im więcej pytań zadawałam, tym bardziej klientka zmieniała wersje co do osoby. Na początku twierdziła, że to rodzina po chwili, że to znajomy później, że firma. Gubiła się w tym co mówi, a jej nerwowość i odpowiedzi na pytania wzbudziły moją czujność. Zaczęłam podejrzewać, że ma kłopoty i należy zrobić wszystko, aby udaremnić wpłatę – dodaje.