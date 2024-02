Pragnę tylko własnego kąta - skarży się Czytelniczka z Żagania - mama niepełnosprawnej córki

Trzeba było znaleźć miejsce dla pogorzelców

Budynek przy ul. Rybackiej, dawniej należący do pobliskiego targowiska, został w 2020 roku wyremontowany własnym sumptem przez miasto i Ośrodek Pomocy Społecznej. nalazły się w nim mieszkania wspierane i ogrzewalnia.

Od listopada 2023 działa tam Centrum Kompleksowego Wsparcia. Kilka mieszkań wygospodarowanych wewnątrz ma dobre warunki. Są ciepłe i schludne. To też przyznaje pani Dorota, która podkreśla, że zależy jej jedynie na samodzielności i coraz gorzej psychicznie znosi wspólne mieszkanie.

- To prawda, że pani Dorota mieszka ze współlokatorką, która jednak ma osobny pokój - wyjaśnia Piotr Puchalski, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. - Niestety, na razie nie może być inaczej, ponieważ w krótkim czasie musieliśmy zapewnić lokale dla pogorzelców.

Przypomnijmy, że 3 lutego 2024 doszło do tragicznego w skutkach pożaru kamienicy przy ul. Bema 12 w Żaganiu. Jeden człowiek stracił tam życie, drugi trafił do szpitala. Kilkanaście osób straciło dach nad głową.