Prestiżowa nagroda Chefs Choice powędrowała do zielonogórskiej serowarni „Na Zielonej Łące”. Brawo!

Prestiżowa nagroda Chefs Choice powędrowała do zielonogórski...

Serownia "Na Zielonej Łące" znana jest z tradycyjnych receptur

Ekologiczna, rodzinna serowarnia „Na Zielonej Łące” znana jest z tradycyjnych receptur, najlepszego mleka od krów rasy Jersey, oraz troski o detale w procesie produkcji. Przekłada się to na wyjątkowy smak i aromat oferowanych serów, który doceniają restauratorzy i ich goście. Od niespełna roku wyroby serowarni cieszą podniebienia klientów m.in. w restauracji Muuu Bistro z Zielonej Góry.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia i wdzięczni jury Nagrody Chefs Choice za docenienie naszej pracy i pasji. To dla nas ogromna motywacja do dalszego rozwoju. – wskazuje Małgorzata Koska-Stępak, właścicielka serowarni.

- Nasze krowy mają zapewnione najlepsze warunki bytowe. Doceniają to nasi klienci, którzy wiedzą, jak dużo uwagi przykładamy do troski o zwierzęta. Nasz wysiłek przynosi owoc w postaci najwyższej jakości mleka, z którego możemy produkować sery według najbardziej wymagających receptur. – mówi Karolina Stępak z serowarni „Na Zielonej Łące”

Sery nie zawierają żadnych chemicznych dodatków

Krowy rasy Jersey, bez których ten sukces nie byłby możliwy, są hodowane w najlepszych możliwych warunkach. Kiedy tylko temperatura na to pozwala, mogą cieszyć się swobodą na wolnym wybiegu. Natomiast gdy termometry wskazują niższe wartości, mają zagwarantowane ciepłe schronienie, które również spełnia wszystkie niezbędne standardy. Ponadto, cielęta nie są oddzielane od swoich mam i pozostają razem z nimi aż do osiągnięcia krowiej dorosłości.

Okazuje się, że do naturalnej produkcji sera nie wystarczy jakiekolwiek mleko. Większości serów nie da się bowiem wyprodukować bez mleka o ściśle określonym standardzie. Dlatego też serowarnia „Na Zielonej Łące” przykłada tak dużą uwagę do jego produkcji, dzięki czemu wyrabiane przez nią sery nie zawierają żadnych chemicznych dodatków.

Sery także z mleka koziego i owczego

Warto zaznaczyć, że oferta serowarni „Na Zielonej Łące” nie ogranicza się wyłącznie do produktów z krowiego mleka. Współpraca z innym lokalnym hodowcą, a prywatnie przyjacielem rodziny, pozwala właścicielom na wytwarzanie serów również z mleka koziego, a także owczego.

- Nasza serowarnia to miejsce, w którym tradycja spotyka nowoczesność. To zupełnie jak my odbierając dziś nagrodę, możemy być zarówno dumni z przeszłości, jak i z optymizmem patrzeć w przyszłość. – podsumowuje Małgorzata Koska-Stępa.