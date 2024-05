Prezydent Zielonej Góry podpisał pierwszą umowę inwestycyjną. Skorzystają mieszkańcy jednego z sołectw

Inwestycje w Zielonej Górze. Zadanie w sołectwie

– Zaczynamy realizować zadania ważne dla mieszkańców z uwagi na to, że są wybrane i skonstruowane przez samych mieszkańców z budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego – przyznaje prezydent Marcin Pabierowski. – Ważne, aby mieszkańcom żyło się lepiej, aby mieli przy domach miejsca spotkań i odpoczynku.

Prezydent jest dobrej myśli, co do przebiegu inwestycji i jako budowlaniec cieszy się, że ruszają takie prace w mieście.