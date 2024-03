Prime MMA 8 nie odbędzie się w Gorzowie. Impreza w Arenie Gorzów odwołana

Działacze społeczni alarmowali

Szanowni Widzowie, Władze Areny Gorzów do ostatniej chwili prowadziły negocjacje w złej wierze oraz próbowały zmusić nas do zmiany naszych planów. Byliśmy skłonni do renegocjowania warunków zawartych przy umowie rezerwacyjnej (będącej standardem w branży), aby nasi kibice i mieszkańcy miasta Gorzów mogli uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Mimo wypracowanego kompromisu, pracownicy obiektu w dalszym ciągu utrudniali profesjonalną organizację tego eventu próbując zmieniać wspólnie wypracowane stanowisko, zbliżając się do nieprzekraczalnej dla nas granicy wpływania na działalność naszej Spółki. Nie możemy pozwolić na ingerowanie w plany produkcyjne czy promocyjne naszych wydarzeń i nigdy nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, jeśli przekraczają one granice zdrowych negocjacji. Pragniemy podkreślić, że gala PRIME 8: Zadyma 2.0 w żadnym stopniu nie jest zagrożona i odbędzie się planowanego 13 kwietnia 2024 roku. Wkrótce podamy więcej szczegółów odnośnie nowej lokalizacji i procedury zwrotu zakupionych biletów.

W sprawie udziału Kamerzysty w gorzowskiej gali głos zabrali aktywiści i działacze społeczni. To skłoniło władze miasta do przyjrzenia się sprawie. Efekt? Arena Gorzów nie podpisała umowy ze spółką Prime MMA, która organizuje gale.

Arena Gorzów to długo oczekiwany obiekt. Jego uruchomienie, uczynienie miejscem ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, starania, by włączyć go w krwiobieg systemu organizowania najważniejszych wydarzeń krajowych i międzynarodowych nie jest działalnością prostą, wymaga doświadczenia.

Takim doświadczeniem dla przedstawicieli miejskiej spółki były rozmowy w sprawie gali MMA, która budziła sprzeciw znacznej części opinii publicznej, ze względu na dobór jej uczestników.

Prezydent Gorzowa podzielał niektóre zastrzeżenia i przekazał je władzom spółki, która nadzoruje Arenę Gorzów z prośbą o uwzględnienie ich w procesie przygotowania umowy. Władzom miasta zależy na tym, by organizowane w Arenie wydarzenia miały wysokie standardy i nie budziły społecznych sprzeciwów.

Ponieważ nasze warunki negocjacyjne w znacznej części nie zostały uwzględnione, jest oczywiste, że organizacja gali nie doszła do skutku.

Sytuacja ta pozwoli na to określenie kierunku, w którym powinna rozwijać się w strategia ekspansji Areny Gorzów.