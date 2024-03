Czarne chmury nad galą Prime MMA w Gorzowie. Zapowiadali "zadymę", a wyszła afera!

Poniżanie ludzi jest działalnością niegodną. Niegodne jest też promowanie osób, które dopuszczają się takich zachowań. Po otrzymanym sygnale moją jednoznaczną opinię w tej sprawie przedstawię zarządowi spółki nadzorującej pracę Areny Gorzów, po to, by została ona przekazana organizatorowi gali. Poproszę też zarząd spółki o ustalenie stanu faktycznego, dotyczącego organizacji gali i jej uczestników, co pozwoli na podjęcie ewentualnych decyzji. Do tego czasu spółka nie podpisze umowy na organizację przedsięwzięcia - napisał Jacek Wójcicki.