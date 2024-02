Protest rolników w Kostrzynie nad Odrą. Ciągniki zablokowały przejście graniczne i drogi krajowe

Zgodnie z zapowiedziami w Kostrzynie nad Odrą rozpoczął się protest rolników. Zaczęło się od blokady przejścia granicznego po stronie niemieckiej już nad ranem. Około godziny 10 do Kostrzyna zaczęły zjeżdżać ciągniki i blokować drogi krajowe nr 31 i 22 od ronda Twierdza do przejścia granicznego.

Duże siły policji w Kostrzynie

Ważna informacja dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i kierowców! Wszystko wskazuje na to, że w piątek, 9 lutego, w mieście odbędzie się protest rolników. Zablokowane będą drogi po obu stronach…

Obradował sztab kryzysowy

We wtorek 6 lutego, w mieście obradował sztab kryzysowy, na którym rozmawiano o piątkowych protestach. – Omawialiśmy zagrożenia i utrudnienia, związane z zapowiadanymi protestami. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie ich rozmach. Szykujemy się na różne scenariusze – mówi GL Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. Miasto szykuje się na duży paraliż komunikacyjny. Możliwe, że nieprzejezdny będzie most drogowy nad Wartą, dlatego straż pożarna, policja i pogotowie będą stacjonowały po obu stronach rzeki w razie, gdyby potrzebna była pomoc służb.

Potężne utrudnienia w Kostrzynie

- Wiele wskazuje na to, że będą potężne utrudnienia dla tych, którzy dojeżdżają do pracy w Niemczech lub w kostrzyńskich firmach. Również transport towarów w stronę Świecka będzie utrudniony. Protest mocno utrudni życie mieszkańcom, Kostrzyn może być zakorkowany we wszystkie strony. Mamy apel, aby każdy, kto może, omijał miasto w czasie protestu – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.