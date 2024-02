Kostrzyn nad Odrą będzie sparaliżowany? Rolnicy z Polski i Niemiec zapowiadają blokady dróg. W mieście obradował sztab kryzysowy

Ważna informacja dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i kierowców! Wszystko wskazuje na to, że w piątek, 9 lutego, w mieście odbędzie się protest rolników. Zablokowane będą drogi po obu stronach granicy, ponieważ rolnicy z Niemiec już zapowiedzieli, że wesprą protestujących po polskiej stronie.

Piątek, 9 lutego, to będzie ciężki dzień dla kierowców w całej Polsce. W wielu miejscach kraju rolnicy zapowiadają długie i uciążliwe protesty. Blokowane mają być główne drogi i skrzyżowania. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Kostrzynie nad Odrą. Tutaj do protestów polskich rolników przyłączą się też rolnicy niemieccy.

Szykują się na każdy scenariusz

We wtorek 6 lutego, w mieście obradował sztab kryzysowy, na którym rozmawiano o piątkowych protestach. – Omawialiśmy zagrożenia i utrudnienia, związane z zapowiadanymi protestami. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie ich rozmach. Szykujemy się na różne scenariusze – mówi GL Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. Miasto szykuje się na duży paraliż komunikacyjny. Możliwe, że nieprzejezdny będzie most drogowy nad Wartą, dlatego straż pożarna, policja i pogotowie będą stacjonowały po obu stronach rzeki w razie, gdyby potrzebna była pomoc służb.

Niemcy będą protestować z Polakami

Protesty już w nocy z czwartku na piątek po niemieckiej stronie Odry. Tu rolnicy mają zacząć blokować dojazd do przejścia granicznego Kostrzyn-Kietz już około trzeciej w nocy z czwartku na piątek. Protest Niemców ma potrwać do południa w piątek. Oznacza to potężne utrudnienia szczególnie dla osób, które pracują w Niemczech. Ci, którzy będą chcieli wrócić z nocnej zmiany, nie będą tego mogli zrobić przez przejście graniczne w Kostrzynie. Problem będą też miały osoby, chcące dojechać do pracy na rano. Przypomnijmy: most kolejowy na Odrze wciąż jest w budowie, pociągi do i z Niemiec nie kursują, jedyną możliwością, aby przedostać się do Niemiec, jest samochód, rower, albo własne nogi.

Wjazd i wyjazd z Kostrzyna będzie niemożliwy

Ale to nie wszystko. W godzinach porannych w Kostrzynie nad Odrą zaczną się zbierać rolnicy z Polski. Planują zablokowanie drogi krajowej nr 31 i 22 na odcinku od ronda Twierdza (to pierwsze rondo przy wjeździe do Kostrzyna od strony Słubic i Górzycy) aż po teren dawnego terminala na przejściu granicznym. Oznacza to, że sparaliżowany zostanie nie tylko wjazd, ale i wyjazd z Kostrzyna. Na to wszystko nakłada się jeszcze wąskie gardło, jakim jest remontowany most drogowy na Warcie.

Wiele wskazuje na to, że będą potężne utrudnienia dla tych, którzy dojeżdżają do pracy w Niemczech lub w kostrzyńskich firmach. Również transport towarów w stronę Świecka będzie utrudniony. Protest mocno utrudni życie mieszkańcom, Kostrzyn może być zakorkowany we wszystkie strony. Mamy apel, aby każdy, kto może, omijał miasto w czasie protestu – mówi burmistrz. Mapa: Rolnicy będą blokować drogę krajową nr 31 i 22 w Kostrzynie

Kostrzyn czeka drogowy paraliż?

Czy miasto na czas protestu rolników zostanie sparaliżowane? Tego nie wiadomo. Na pewno mogą wystąpić duże problemy z poruszaniu się. Być może zakorkowane zostanie nawet rondo w centrum Kostrzyna. Osoby, które chciałyby dojechać do miasta, muszą wybierać drogę przez Nowiny Wielkie i Witnicę. Wjadą wówczas do miasta od strony Gorzowa. Tak samo powinni robić ci, którzy chcą wydostać się z miasta.

Protesty nie tylko w Kostrzynie

Z informacji dostępnych w internecie wynika, że piątkowe protesty odbędą się w trzech miejscach Lubuskiego (to dane z 6 lutego). Poza Kostrzynem, rolnicy będą blokować drogi również w Dobiegniewie (powiat strzelecko-drezdenecki) oraz w Zielonej Górze.

Czemu rolnicy protestują?

Dlaczego rolnicy protestują? To ich sprzeciw wobec sytuacji w Unii Europejskiej. Chodzi o Wspólną Politykę Rolną, zasady importu towarów z Ukrainy, a także planów ograniczenia emisji CO2. Rolnicy zapowiadają, że piątkowe protesty to dopiero początek. W Polsce może dochodzić do kolejnych strajków.

Wideo: Zielona Góra. Protest rolników na S3

