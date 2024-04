Przed nami 23. Zielonogórski Festiwal Gier. Nie zabraknie atrakcji i konkursów z nagrodami. Sprawdź!

Już w najbliższą niedzielę 14 kwietnia odbędzie się XXIIII Festiwal Gier Planszowych. Na wydarzenie zaprasza organizator — Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, który zapowiada, że to będzie niezwykły dzień pełen zabawy i kreatywnego myślenia.

Zielonogórski Festiwal Planszówek

To całodzienna impreza dla osób w każdym wieku. Festiwal Gier to najlepsza okazja do odkrywania najnowszych i najbardziej ekscytujących gier planszowych, ale także doskonały sposób na spędzenie czasu w gronie bliskich oraz na nawiązanie znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach.