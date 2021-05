Przedsiębiorcy mogą dostać pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy. To nawet pół miliona złotych!

Łącznie 75 milionów złotych przeznaczonych dla przedsiębiorców

Można składać wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie 75 milionów złotych. To, ile pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Nawet 500 tysięcy dla jednej firmy

Najmniejsze podmioty, czyli zgłaszające do ubezpieczeń od jednej do dziewięciu osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90 procent szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS-u może w tym wypadku wynieść 140 tysięcy złotych. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20 procent inwestycji. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta jednak wtedy aż do 500 tysięcy złotych.