Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych w kilkudziesięciu miejscach w Lubuskiem

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wezbraniami wód. Najwyższy, trzeci stopień alertu, hydrolodzy wydali dla zlewni rzeki Wkry (woj. mazowieckie) oraz dla rzeki Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie) i Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie).