Przerażające! Osobówka uderzyła w drzewo z ogromną siłą. Z auta wypadł silnik

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 lutego na drodze wojewódzkiej numer 137 w kierunku Trzciela. Około jednego kilometra przed Sierczynkiem osobówka wypadła z drogi i z impetem uderzyła w drzewo.

Pojazd, którym podróżował kierujący został kompletnie zniszczony, co widać na powyższych fotografiach. Siła uderzenia była na tyle duża, że z auta oderwały się pojedyncze elementy karoserii i wypadł silnik. - Mimo to kierujący pojazdem opuścił go o własnych siłach - informuje Państwowa Straż Pożarna w Międzyrzeczu. To cud, że nie zginął.

