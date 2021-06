Przestaje działać jedna z dwóch poradni diabetologicznych w Gorzowie. Odwołano wizyty, a pacjenci zostali z niczym!

Tylko do końca czerwca działać ma poradnia diabetologiczna "Diabetyk" w przychodni przy ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Niektórzy pacjenci o tym, że ich wizyty zostały odwołane dowiedzieli się przez przypadek. Dla wielu oznacza to przerwanie wieloletniego leczenia. Niektórzy zostali też bez aktualnych badań oraz leków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

O odwołanej wizycie dowiedziała się przez przypadek O zamknięciu poradni diabetologicznej poinformowała nas jedna z czytelniczek. Kobieta leczyła się w niej od dawna. Kolejną wizytę miała umówioną na połowę lipca. Czekała na nią ponad rok. O tym, że spotkanie z lekarzem zostało odwołane dowiedziała się podczas przypadkowej wizyty w przychodni. Miałam zaplanowany urlop nad morzem i jeszcze przed wyjazdem chciałam upewnić się, że termin wizyty jest aktualny. Poszłam do przychodni, gdzie dowiedziałam się, że nie zostanę przyjęta, bo poradnia zostaje zamknięta - opowiada pani Danuta. Pani Danuta nie jest jedyną osobą, która została zaskoczona informacją o likwidacji poradni. Co więcej - kilka osób, które również korzystały tam z pomocy diabetologa dowiedziało się o tym właśnie od niej. Na próżno było też szukać kontaktu z lekarzem, bo jego telefon od kilku dni pozostaje głuchy. My również wielokrotnie próbowaliśmy dodzwonić się do poradni diabetologicznej, ale bez skutku. W samej przychodni dowiedzieliśmy się natomiast, że diabetolog jedynie wynajmował w niej jedno z pomieszczeń i świadczył tam indywidualną praktykę lekarską.

Poradnia jest, ale znalezienie terminu graniczy z cudem Pani Danuta została odesłana do poradni diabetologicznej w przychodni przy ulicy Dworcowej. Po poradni przy Piłsudskiego to jedyna placówka w Gorzowie, w której osoby z cukrzycą mogą skorzystać z pomocy lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam okazało się, że pacjentów czekających na wizytę jest tylu, że najwcześniej do diabetologa można umówić się... za dwa lata.

- Poinformowano mnie, że mam znów poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do specjalisty i iść do poradni przy dworcowej. Tak też zrobiłam, ale na miejscu dowiedziałam się, że takich pacjentów jak ja, którzy mieli umówione wizyty w likwidowanej poradni jest dużo więcej, a wolnych terminów brakuje - mówi pani Danuta.

To, że problem z wolnymi terminami do diabetologa jest i to spory, potwierdza sama przychodnia przy Dworcowej. Jak mówią jej pracownicy - już wcześniej wolnych miejsc było jak na lekarstwo, a po tym, jak w poradni zaczęli się pojawiać pacjenci z "Diabetyka", znalezienie terminu zaczęło dosłownie graniczyć z cudem. Sytuację komplikuje też fakt, że w poradni przy Dworcowej również pracuje tylko jeden diabetolog.

Płać i płacz? Za wizytę prywatną nawet dwieście złotych Jak udało się nam dowiedzieć w lubuskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia - umowa z poradnią diabetyk obowiązuje do końca czerwca i do tego czasu świadczenia powinny być realizowane bez przeszkód. Co jednak z osobami, które tak jak pani Danuta - miały mieć wizyty w późniejszych terminach?