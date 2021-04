Gorzów. Pacjenci skarżą się na niemożliwość dodzwonienia się do rejestracji w szpitalu. Lecznica podpowiada rejestracją internetową

- Dzwoniłam aż 38 razy i nikt nie odebrał - skarży się na szpitalną rejestrację nasza Czytelniczka. Lecznica zachęca, by wybierać internetowe formy rejestracji.

- Dzwoniłam do rejestracji w szpitalu przez kilka godzin, ale tam żadnego telefonu nikt nie odbierał - mówi nam poirytowana pani Marzena, nasza Czytelniczka z Gorzowa.

W poniedziałek, 26 kwietnia gorzowianka chciała zarejestrować się do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Za telefon chwyciła o 9.27. Zaczęła telefonować pod numer rejestracji głównej, a ponieważ nie mogła się dodzwonić, wybierała także numery do innych rejestracji. Łącznie - jak później sprawdziła w swoim telefonie - do 13.22 wykonała 38 prób połączeń. Ani razu się nie połączyła. Pomiędzy 12.56 a 14.15 próbowała dodzwonić się też do rejestracji poradni diabetologicznej. Mimo 29 prób też nikt nie odbierał.

- Żeby przez ponad cztery godziny nie móc się wstrzelić, to przechodzi ludzkie pojęcie. Skoro szpital ma pieniądze na rozbudowę, powinien też zainwestować w rejestrację i zatrudnić dodatkowe osoby - twierdzi Czytelniczka.

Ten sam problem regularnie sygnalizują nam też inni pacjenci. Szpital zwiększył obsadę rejestracji - Ponieważ skargi na niemożliwość dodzwonienia się do recepcji były wcześniej, w zeszłym roku zostały zatrudnione dodatkowe panie do odbierania telefonów. Łącznie jednorazowo w rejestracji pracuje teraz osiem pań, a w sumie zatrudnionych jest kilkanaście. Telefony cały czas jednak się urywają. Wprowadziliśmy więc także inne sposoby rejestracji - mówi Agnieszka Wiśniewska, rzecznik gorzowskiego szpitala. WIDEO: Szpital w Gorzowie wprowadza e-rejestrację

Jak zarejestrować się mailowo? Do każdej z około 30 poradni w szpitalu można zarejestrować się drogą mailową. Jak to zrobić? Na adres: rejestracja@szpital.gorzow.pl wystarczy przesłać skan lub nawet wykonane telefonem zdjęcie skierowania. Oprócz tego - jeśli jest to pierwsza wizyta - trzeba podać swój numer telefonu (lub numer przedstawiciela ustawowego, np. rodzic).

Jeśli drogą mailową ktoś rejestruje się na kolejną wizytę, podaje: imię, nazwisko, numer PESEL i numer telefonu. Oczywiście nie można zapomnieć o podaniu nazwy poradni. Warto też napisać w mailu, jaki termin pasuje na wizytę, a jaki nie. - Rejestratorka ma do dwóch dni na skontaktowanie się z pacjentem, ale z reguły oddzwania tego samego dnia - mówi rzecznik lecznicy. Jak skorzystać z e-rejestracji? Oprócz rejestracji mailowej szpital prowadzi też e-rejestrację. - By się zarejestrować, wystarczy wejść na naszą stronę internetową (szpital.gorzow.pl) i kliknąć odnośnik „E-rejestracja”. Konto zakłada się tak jak inne konta internetowe, z tym że trzeba podać też PESEL i miejsce zamieszkania, a później zatwierdzić je przez swoją skrzynkę mailową. To konto jest bardzo praktyczne, bo zawiera informacje o wszystkich wizytach w szpitalu, są w nim też wyniki badań laboratoryjnych, opisy badań rentgenowskich, opis hospitalizacji. Dostęp do tych danych trzeba potwierdzić jednorazowo dodatkowym hasłem - mówi Wiśniewska.

Na razie przez e-rejestrację można zarejestrować się do poradni i przychodni:

nefrologicznej dla dorosłych

pulmonologicznej dla dzieci

urologii dziecięcej

chirurgii naczyniowej

gastrologicznej

preluksacyjnej

chirurgii dziecięcej

laryngologicznej i urazowo-ortopedycznej To na razie pilotaż tego rozwiązania, ale docelowo ma ono dotyczyć wszystkich poradni i przychodni.

- Dzień i godzinę wizyty można wybrać sobie samemu spośród tych, które podpowiada system - mówi A. Wiśniewska. Gdy weszliśmy z nią na e-rejestrację, by sprawdzić, jak ona działa, system poinformował nas, że np. na wizytę w poradni chirurgii naczyniowej, możemy wybrać sobie np. 15 lub 22 czerwca o 10.20, 10.40 i wielu innych godzinach.

Dzwoni całe miasto W ciągu miesiąca w szpitalnych poradniach i przychodniach przyjmowanych jest łącznie 17 tys. wizyt. Do rejestracji wykonywanych jest w tym czasie 120 tys. połączeń. Czytaj również:

