Przetarg na Spichrzową w Gorzowie. Tym razem powinno się udać

W czwartek 4 stycznia Gorzowskie Inwestycje Miejskie otworzyły oferty w drugim przetargu na przebudowę drugiego odcinka ul. Spichrzowej. Jedna z nich mieści się w budżecie spółki.

To było drugie podejście do znalezienia wykonawcy przebudowy ul. Spichrzowej. W pierwszym podejściu, które było jesienią, choć zgłosiło się dwóch chętnych, to chcieli oni więcej niż w budżecie na tę inwestycję miały Gorzowskie Inwestycje Miejskie. Miejska spółka inwestycyjna na przebudowę ul. Spichrzowej zarezerwowała 12,951 mln zł, a najtańsza oferta opiewała na 14,5 mln zł.

Gorzowskie Inwestycje Miejskie nie musiały się jednak śpieszyć z wyborem wykonawcy, bo chcą, by prace ruszyły dopiero po zakończeniu przebudowy ul. Jancarza i Składowej. A to ma nastąpić w czerwcu 2024.

W pierwszym tygodniu grudnia rozpisany został więc drugi przetarg. Zgłosiły się do niego dwaj ci sami chętni, co przy wcześniejszym postępowaniu. Konsorcjum firm Tormel i Wuprinż zaoferowało 12,741 mln zł, a Eurovia Polska – 13,528 mln zł.

Do dwóch razy sztuka?

Po otwarciu ofert Gorzowskie Inwestycje Miejskie będą analizować oferty pod kątem formalnym. Wiele wskazuje, że tym razem przetarg uda się rozstrzygnąć. Z jednej strony najtańsza oferta mieści się w budżecie spółki, a z drugiej – gdyby ta najtańsza oferta była wadliwa – będzie można zastanowić się nad przyjęciem drugiej propozycji.

W tegorocznym budżecie miasta na przebudowę drugiego odcinka ul. Spichrzowej zapisano pierwotnie 13,511 mln zł, podczas sesji budżetowej radni uwzględnili też autopoprawkę władz miasta na 1,5 mln zł. W tej chwili na całą inwestycję jest więc zapisane 15,011 mln zł (w tej kwocie są jednak też wydatki na nadzór inwestorski).

Rewolucja przy moście

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje przebudowę ul. Spichrzowej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Hejmanowskiej, a także przebudowę skrzyżowań na obu końcach tego odcinka. W okolicy Targowiska nad Wartą droga ma zostać tak poprowadzona, by łatwiej było z niej wjechać w ul. Żytkowskiego (po zbudowaniu był to „trzeci odcinek Spichrzowej”). Prawdziwą rewolucję przejdzie natomiast skrzyżowanie przed wjazdem na most Staromiejski. Mniej więcej pod wiaduktem estakady zostanie zbudowane przejście dla pieszych, a w związku z tym zwężony do jednego pasa będzie wyjazd z ul. Nadbrzeżnej. Poza tym powstanie przejście przez Nadbrzeżną i przez pierwszy odcinek Spichrzowej. Idąc przez most od strony Spichlerza, nie trzeba będzie już skręcać w stronę ul. Wodnej, tylko pójść prosto wzdłuż ul. Chrobrego.

Gorzowskie Inwestycje Miejskie na wszystkie prace dają 14 miesięcy. Jeśli więc zaczną się one przed wakacjami 2024, to powinny zakończyć się przed końcem sierpnia 2025.

