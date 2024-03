Przez centrum Zielonej Góry przejdzie Miejska Droga Krzyżowa

Miejska Droga Krzyżowa w w Zielonej Górze. Termin

W tym roku organizatorem Miejskiej Drogi Krzyżowej w Zielonej Górze jest parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Proboszcz, ks. kan. Piotr Kamiński zaprasza do udziału i wspólnej modlitwy. Uczestnictwo w drodze krzyżowej to świadectwo wiary. Nabożeństwo rozpocznie się w niedzielę, 24 marca, o godz. 19. Wierni przejdą przez centrum miasta do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, gdzie zakończy się modlitwa.

W ubiegłym roku modlitwa na stacjach Drogi Krzyżowej odbywała się w ramach Marszu Papieskiego, w którym mieszkańcy przeszli od konkatedry do kościoła pw. św. Ducha. Dwa lata wcześniej trasa prowadziła z kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela do konkatedry. Wówczas intencją był pokój w Ukrainie. W jeszcze wcześniejszych dwóch latach Miejska Droga Krzyżowa nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa.