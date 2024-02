Przyszli na bezpłatne badanie wzroku. A tam policjanci i rzecznik konsumentów!

„Te produkty nie są na sprzedaż”

To warto wiedzieć

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zawieraniu umów na pokazie przedsiębiorca nie może żądać zapłacenia pełnej kwoty ani też zaliczki, nie może również udzielić kredytu.

Jeżeli podczas takiego spotkania zdecydujemy się na zakup, to po podpisaniu umowy zabieramy produkt do domu bez płacenia i mamy 14 dni na podjęcie decyzji czy odstępujemy od umowy i zwracamy towar, czy też zatrzymujemy go i dokonujemy płatności.